Dit was het eerste journaal van de VRT over de aanslagen op 9/11

Het is vandaag exact twintig jaar geleden dat de Verenigde Staten het slachtoffer werden van terroristische aanslagen door Al Qaeda. De VRT bracht die dag een extra journaal met live beelden van de WTC-torens. “De paniek bij het gebouw en bij onze Amerikaanse collega’s is enorm”, vertelde toenmalig nieuwsanker Sigrid Spruyt tijdens de korte nieuwsuitzending. “Wij hebben nog geen gegevens over slachtoffers, maar het kan haast niet anders of deze ramp eist een hoge tol.”