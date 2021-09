De droom van Novak Djokovic blijft intact: nummer één van de wereld naar finale US Open voor afspraak met geschiedenis

Op de US Open heeft Novak Djokovic vrijdag het tweede ticket voor de finale bij de mannen bemachtigd. De Serviër, de nummer één op de wereldranglijst, had vijf sets nodig tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 4).

Olympisch kampioen Zverev won de eerste set met 4-6, maar Djokovic boog die achterstand om in de twee volgende sets (6-2 en 6-4). Zverev wist het tij te keren in de vierde set (4-6), maar in de vijfde set stond er geen maat op de Serviër: 6-2. Na 3.33 uur was de match gespeeld.

In de finale neemt Djokovic het zondag op tegen Daniil Medvedev (ATP 2). De Rus had eerder op de dag de Canadees Félix Auger-Aliassime (ATP 15) uitgeschakeld in drie sets.

Voor Djokovic is het de 31e finale van een grandslamtornooi. Bij winst zou hij de vier grandslamtoernooien van dit seizoen gewonnen hebben en recordhouder worden van zeges in de grote vier toernooien. Djokovic heeft net als Rafael Nadal en Roger Federer al 20 grandslamtornooien gewonnen. In New York won hij al in 2011, 2015 en 2018.

