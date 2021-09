Bijna iedereen in Vlaanderen krijgt te veel PFAS binnen om gezond te zijn. Dat staat in het nieuwe rapport van de Vlaamse opdrachthouder rond de PFAS-problematiek. Hij pleit ervoor om de productie en consumptie ervan af te bouwen en wijst op de nood aan sanering. Maar tegelijk waarschuwt hij voor tunnelvisie – “er sterven elke dag twee mensen in het verkeer, maar we schaffen niet het hele verkeer af.”