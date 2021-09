Spaanse politie redt “uitgeput en verkleumd” Belgisch echtpaar uit ravijn

De Spaanse politie heeft een Belgisch echtpaar gered uit een ravijn bij Bubion, in de buurt van Granada. De man en vrouw, allebei 65 jaar, waren volgens de agenten uitgeput, hadden heel wat schrammen op het lijf en waren verkleumd na uren in de kou te hebben gezeten. Dat melden lokale media.

Het echtpaar had ’s ochtends de auto geparkeerd in Capileira en was vervolgens te voet de bergen ingetrokken. Rond 19 uur kwam een noodoproep naar de hulpdiensten, waarin de Belgen uitlegden dat ze verdwaald en uitgeput waren en zeiden niet verder te kunnen gaan.

De gespecialiseerde diensten van de politie kwamen ter plaatsen en doorzochten het moeilijke begaanbare en steile gebied met overvloedige vegetatie. Pas na 300 meter te zijn afgedaald vonden ze het koppel verkleumd en vol schrammen terug.

De agenten gaven hen water, voedsel en warme kleren hielpen hen terug naar hun auto. Daar kwamen ze rond 4.15 uur ’s ochtends weer aan.

(gjs)