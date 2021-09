Philippe Gilbert countert bondscoach op het EK: “Remco bijstaan? Ervaring is toch niet belangrijk?”

Met vertraging is Philippe Gilbert dan toch in Italië beland. Hij miste donderdag eerst zijn vlucht, maar kon later toch een andere nemen. De ex-wereldkampioen werd door Sven Vanthourenhout niet weerhouden voor het WK. Voor de EK-wegrit ziet hij wel een rol weggelegd voor de renner van Lotto Soudal. Als ervaren gids voor Evenepoel. “Remco bijstaan? Is dat waar?” reageerde Gilbert vrijdagavond. “Ik weet het niet, de bondscoach heeft nog niet met mij gesproken. Er is mij gezegd dat ondanks mijn palmares ervaring niet belangrijk is om zo’n werk op te knappen op het WK. Waarom zou dat dan wel zo zijn op het EK? Dat is wat vreemd hé. Ik weet van niks, er is nog niet gecommuniceerd. Dat is niet erg, dat zal nog wel gebeuren zeker? (lacht) Anders lees ik het wel in de krant.”

Oei, er is toch nog wat werk om de brokken met Vanthourenhout te lijmen. “Ach, die niet-selectie heb ik achter mij gelaten. Ik heb het al gezegd: veel succes aan het team. Ik ben blij dat ik hier ben op het EK. Ik ben altijd fier als ik de trui van België mag dragen. Het EK is een prestigieuze koers, ik ben gemotiveerd en ik wil voor mezelf de best mogelijke koers rijden. Of ik kan winnen? Dat zullen we zien. Het is een zwaar parcours, met een ferm begin. Als een vlucht wegrijdt, zullen alle sterke renners erbij zijn. Het is een grote kans dat die dan vooruit blijft, want de afstand is kort. Te vergelijken met een beloftekoers.”

Over wie de favorieten voor dit EK zijn moet Gilbert niet lang nadenken. “Al wie op een Merida-fiets rijdt (doelt op renners van Bahrain Victorious, nvdr.). Die vliegen. Als ze aanvallen moet je mee zijn, anders wordt het ingewikkeld.”

Gilbert heeft nog één groot doel dit seizoen. “Parijs-Roubaix natuurlijk. Dat kan een mooi koersje worden. Wellicht ook mijn laatste koers dit seizoen, al doe ik er misschien nog Parijs-Tours bij. Maar de Ronde van Lombardije rijd ik niet. Ze zijn daar zot geworden, het is nu echt een wedstrijd voor klimmers en niet meer te vergelijken met de edities die ik won in 2009 en 2010. Dat is trouwens zo met al die Italiaanse koersen.”