Portugese oud-president Jorge Sampaio (81) overleden

De voormalige Portugese president Jorge Sampaio is vrijdag op 81-jarige leeftijd overleden. Hij stierf thuis in de hoofdstad Lissabon. President Marcelo Rebelo de Sousa heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

Sampaio was staatshoofd van 1996 tot 2006 en vervulde daarna tal van posten bij de Verenigde Naties. Hij kampte met hartproblemen en werd eind vorige maand opgenomen in een ziekenhuis.

“Jorge Sampaio heeft ons vandaag verlaten, ons achterlatend met een erfenis van niet alleen vrijheid, maar ook gelijkheid”, zei de president. Hij was altijd een voorbeeld, aldus premier Antonio Costa. VN-topman António Guterres prees Sampaio als “verdediger van democratie en sociale rechtvaardigheid”.

Sampaio ging in 1962 als rechtenstudent de politiek in en organiseerde stakingen op de universiteit tegen dictator António Salazar. In 1989 werd Sampaio leider van de Socialistische Partij en burgemeester van Lissabon, waarna hij tot president werd verkozen.