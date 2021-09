Geraakt Anderlecht toch nog af van overbodige spits? Zweedse media zien Isaac Kiese Thelin naar de Emiraten vertrekken

Komt er dan toch een oplossing voor Isaac Kiese Thelin? De Zweedse spits van RSC Anderlecht zou zich momenteel in de Emiraten bevinden.

De 29-jarige Thelin past niet echt in de plannen van Anderlecht-coach Vincent Kompany, maar zag een transfer naar het Turkse Konyaspor recent afketsen. Even werd gespeculeerd dat hij een nieuw contract bij Anderlecht zou tekenen, maar dat blijkt momenteel niet meer aan de orde. Thelin zou zich volgens de Zweedse televisie SVT momenteel in de Verenigde Arabische Emiraten bevinden waar hij medische testen aflegt bij Baniyas SC, een middenmoter in de VAE-League.(gvdl/jug)