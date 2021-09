Jos Verlooy staat met Monaco Aces op kop in GCL Rome

Een week nadat hij met de Belgische ploeg brons veroverde op het Europees kampioenschap jumping in het Duitse Riesenbeck, staat Jos Verlooy in Rome na de eerste proef van de Global Champions League met de Monaco Aces alweer op een gunstige uitgangspositie voor een podiumplaats.

Alhoewel Verlooy met het 10-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Luciano van het Geinsteinde één keer in de fout ging, staat hij in de Italiaanse hoofdstad met zijn team, de Monaco Aces, aan de leiding van het tussenklassement van de 12e kwalificatiewedstrijd van de Global Champions League. Zijn Franse ploegmaat, Julien Epaillard, slaagde er immers in om met Calgary Tame foutloos te blijven.

Verder liepen de 15 andere teams eveneens minstens 4 strafpunten op.

Zaterdag vanaf 13u30 wordt de tweede proef van de GCL van Rome gereden. Om 16u50 gaat de individuele Global Champions Tour van start. (belga)