Tattoos, sloten drank en een jetski. Mart Hoogkamer (23) gedraagt zich wel als patser in zijn clip van ‘Ik ga zwemmen’, maar is het allerminst. Het hitfenomeen – een dag lang de best gestreamde artiest ter wereld – is op weg om na Nederland ook Vlaanderen te chargeren met zijn levenslied. Met dank aan zijn ouders, en André Hazes senior.