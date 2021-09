Ex-president Trump: “Ik zou Biden in een paar seconden knock-out slaan”

Voormalig Amerikaans president Donald Trump heeft donderdag gepocht dat hij zijn opvolger Joe Biden “in seconden knock-out zou slaan”. Trump bereidt zich dezer dagen voor op een bokswedstrijd: hij geeft dit weekend commentaar bij een bokskamp.

Tijdens een persconferentie in de aanloop naar dat gevecht in Miami werd Trump gevraagd tegen wie uit de hele wereld hij zou willen boksen. “Als ik tegen iemand ter wereld zou moeten boksen – en ik laat de professionele boksers even links liggen, omdat dat een zeer gevaarlijk onderwerp kan zijn – dan zou mijn gemakkelijkste gevecht waarschijnlijk tegen Joe Biden zijn. Hij zou heel, heel snel neergaan. Hij heeft eens gezegd dat hij mij ‘wel eens mee naar buiten zou willen nemen voor een vechtpartij’, maar hij zou in grote problemen komen als hij dat deed. Ik denk dat Biden binnen een paar seconden neer zou gaan,” zei hij. (mv, jvh)