De politie Tongeren-Herstappe controleerde in kader van de eerste schoolweken de fietsen van de schoolgaande jeugd. 125 exemplaren werden aan een controle ontworpen. 38 fietsen waren in orde, de andere 87 tweewielers hadden een of meerdere gebreken. Van de tien gecontroleerde bromfietsen waren er negen volledig in orde en een bromfiets kon sneller dan toegelaten. ppn