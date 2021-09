EK beloften-vrouwen gewonnen door Italiaanse Zanardi, Shari Bossuyt beste landgenote op achtste plaats

In het Italiaanse Trento stond in de late namiddag het EK voor beloften-vrouwen op het programma. De Europese titel ging naar de Italiaanse Silvia Zanardi. Zij haalde het in een spurt met drie voor de Hongaarse Kata Blanka Vas en de Française Muzic. Onze landgenote Shari Bossuyt hield het langst stand maar moest in de slotronde de sterkste meisjes laten rijden. Ze finishte uiteindelijk als achtste.

De vrouwelijke U23-rensters maakten er een best pittige koers van. Al in de eerste ronde werd het tempo opgeschroefd waardoor het peloton uiteen viel in verschillende stukken onder impuls van Frankrijk, Italië en Duitsland. De Belgische meisjes keken aanvankelijk de kat uit de boom. Shari Bossuyt handhaafde zich het best voorin maar aan het eind van de derde ronde kregen we dan toch een peloton van net geen veertig rensters vooraan met daarbij drie van de vier gestarte landgenotes. Enkel Amber Aernouts moest de beteren laten gaan.

In de voorlaatste ronde probeerden vooral de Franse vrouwen de forcing te voeren. Le Net ging even voor het peloton uitrijden en ook de achtervolgende groep spatte uiteen. Shari Bossuyt pikte haar wagonnetje aan, voor Castrique en De Wilde ging het vooraan te snel. Nog twintig meisjes kwamen in aanmerking voor de Europese titel. Daarbij ook de Hongaarse alleskunner Blanka Kata Vas, in België ook bekend als één van de grootste veldrittalenten en op de recente Olympische Spelen in Tokio nog vierde op de mountainbike.

Bossuyt houdt het langst stand

Met Bossuyt in de kopgroep begon het uitgedunde peloton aan de slotronde. Frankrijk met vijf en Italië met vier vertegenwoordigers hadden de sleutel in handen. Op de laatste helling waren het vooral de Italiaanse meisjes die de forcing voerden maar een attente Bossuyt hield goed stand.

Tot Gaia Realini haar duivels ontbond. De Italiaanse sloeg een kleine kloof en slechts zeven rensters konden die gedicht krijgen, helaas zonder Shari Bossuyt voor wie het in de slotronde ook te snel leek te gaan. Op negen kilometer van de finish kregen we drie leiders: de Italiaanse Zanardi, de Française Muzic en de Hongaarse Vas, recent ook nog negende in het eindklassement van de vrouwenversie van de Ronde van Spanje.

Het werd een zenuwslopende finale met drie leiders en twee achtervolgers, de Italiaanse Realini en de Oostenrijkse Stigger. Het duo slaagde er niet in de kloof te dichten zodat duidelijk werd dat de Europese titel een duel zou worden tussen Muzic, Zanardi en Vas. De Italiaanse haalde het uiteindelijke in een lange spurt. Zij won eerder deze zomer ook al drie gouden medailles op het EK op de piste.

“Niets te verwijten”

Shari Bossuyt werd knap achtste op iets meer dan een halve minuut van de winnares, Alana Castrique en Julie De Wilde vielen net buiten de top twintig op meer dan vier minuten van de winnares. “Het was van in het begin aanklampen”, vertelde Bossuyt na afloop. “In het begin had ik slechte benen en voelde ik dat ik nog niet volledig hersteld was van de tijdrit. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, ging het beter en beter en kon ik mee met de top. Dat was toch even verschieten.”

Een uitgeputte Bossuyt. — © BOW

Maar in de laatste ronde ging het ook voor Bossuyt te snel. “De laatste beklimming was er te veel aan. Ik moest constant driehonderd watt trappen en toch reden ze weg. Ik hoef mezelf niets te verwijten en heb een goede koers gereden.”

(gvdl/bow)