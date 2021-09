Amper twee weken voor het WK in eigen land staat het EK wielrennen gepland. In en rond het Noord-Italiaanse Trento krijgen de renners slechts 179 km, maar wel een slordige 3.700 hoogtemeters voor de wielen. “De aanhef is lastig, dus verwachten we vol koers. Van bij de start”, klinken ‘verkenners’ Dylan Teuns en Ben Hermans eensluidend.