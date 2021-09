Jana Raman uitgeleend aan Valencia voor seizoensbegin

Jana Raman is door haar nieuwe Spaanse club Paterna uitgeleend aan Valencia, de EuroCup-winnaar van vorig seizoen. Dat maakte de Spaanse eersteklasser vrijdag bekend.

Nou Paterna, dat aantreedt in de LF Challenge (2e divisie), is een partnerclub van Valencia. De 30-jarige Gentse international wordt uitgeleend om de afwezigheid van de Australische Rebecca Allen op te vangen. Allen is op dit moment actief in de WNBA met New York Liberty en zal daarna met haar nationale ploeg de Asian Cup spelen, die loopt van 27 september tot 3 oktober in Jordanië.

Jana Raman speelde vorig seizoen voor Estudiantes Madrid, nadat ze het seizoen daarvoor al voor Valencia uitkwam. Valencia speelt voor een ticket voor de EuroLeague op een toernooi in Schio (21-23 september). Tegenstanders zijn de plaatselijke Italiaanse ploeg van Kim Mestdagh, een andere Belgian Cat, en Bourges. De winnaar zal in de EuroLeague uitkomen, de andere twee clubs in de EuroCup.

Raman miste in juni door een duimblessure nog het EK, waar België de derde plaats veroverde. Ze was er wel bij op de Olympische Spelen, waar de Belgian Cats in de kwartfinale werden uitgeschakeld door Japan (86-85).

Na passages bij Belgische clubs zoals Waregem en Kangoeroes Boom, begon Jana Raman in 2018 aan haar eerste avontuur in het buitenland door zich aan te sluiten bij Claret Valencia Benimaclet.

Haar partner Sam Van Rossom speelt sinds 2013 voor Valencia. (belga)