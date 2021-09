Gewonde bij vechtpartij in gevangenis van Lantin

Bij een vechtpartij tussen verschillende gedetineerden in de gevangenis van Lantin is één persoon gewond geraakt in het gezicht. Dat meldt het parket van Luik.

Omstreeks 7 uur brak er in de gevangenis van Lantin een gevecht uit tussen vier gedetineerden. Dat gebeurde terwijl de gedetineerden in de wachtzaal zaten voor een medische afspraak.

Wat de aanleiding was voor de schermutseling, is niet bekend, maar volgens de eerste gegevens zou het gaan om een afrekening. Een van de gedetineerden raakte gewond in het gezicht. Twee gedetineerden werden opgepakt en werden meegenomen voor verhoor.