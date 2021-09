Opnieuw prijs! Wout van Aert snelt naar zege in zesde etappe Tour of Britain

Wout van Aert was andermaal de sterkste in de Ronde van Groot-Brittannië. In een sprint tussen favorieten haalde hij het voor leider Ethan Hayter en Julian Alaphilippe. Meteen de derde ritzege voor onze landgenoot, de Brit Ethan Hayter blijft wel leider.

In de zesde etappe van deze Tour of Britain moest er net geen 200 kilometer afgelegd worden. Nadat de eerste vlucht nog door het peloton in de kiem gesmoord werd, lukte het een andere groep wel om een gaatje te slaan. Negen renners, waaronder Belgen Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix) en Tim Declercq (Deceuninck - Quick-Step), en Mark Cavendish, fietsen een comfortabele voorsprong bij elkaar. In de afdaling van de eerste beklimming van de dag, een col van eerste categorie van 7,3km aan 5,2%, moesten Hollyman en Donovan de anderen laten rijden. Het zevental kon met een bonus van 3’40 aan het volgende obstakel beginnen: de Killhope Cross, twee kilometer aan 8,8%. Die gedachte deed de hoop niet verdwijnen bij de kopgroep want richting de volgende klim hielden ze nagenoeg dezelfde tijd aan. In de afdaling kwam het achtervolgende peloton in de gietende regen wel ietsje dichterbij. Op 14 km was hun sprookje dan ook uitgezongen.

Moment voor de favorieten om zich te laten zien. Een elitegroepje met onder andere Alaphilippe, van Aert, leider Hayter, Woods, Honoré en Martin scheidde zich af van het peloton. De Canadees Michael Woods plaatste net zoals in de etappe naar de Great Orme (waar van Aert Alaphilippe op de meet klopte) een demarrage en fietste een tiental seconden voor de rest uit. Een onmogelijke opdracht om vast te houden zo bleek waardoor de hele groep weer voltallig was.

Honoré diende als lead-out voor Alaphilippe en de Fransman maakte daar ook ideaal gebruik van. Hayter legde hem nog het vuur aan de schenen en leek ook te winnen, maar dat was zonder de beresterke Wout van Aert gerekend. Hij kwam vanuit de achtergrond en haalde het tweetal nog soeverein in.

Ethan Hayter blijft wel leider, maar van Aert volgt nu op vier seconden van de Brit.