Lewis Hamilton sneller dan Max Verstappen tijdens eerste oefensessie GP van Italië

De GP van Italië vormt het tweede buitenbeetje op de F1-kalender 2021. Net als in Silverstone krijgen we op het circuit van Monza immers een alternatief format met een kwalificatie op vrijdagavond en een zogenaamde sprintrace op zaterdag.

De rijders hebben daardoor slechts één oefensessie van een uur om zich voor te bereiden op de kwalificatie en het was bij aanvang van de oefensessie dan ook meteen erg druk op de baan.

Bij Aston Martin staat de Italiaanse GP in het teken van de release van de nieuwe James Bond-film ‘No Time to Die’, 007 rijdt dan ook mee op de wagen.

Op het hogesnelheidscircuit van Monza wordt er met bijzonder weinig downforce gereden, wat mooi te zien is aan de hand van de achtervleugel op onderstaande foto. Topsnelheid en motorvermogen zijn enorm belangrijk en volgens Red Bull is Mercedes dan ook favoriet dit weekend.

Aan het einde van de oefensessie werd het nog bijzonder druk met heel wat rijders die nog een ultieme snelle ronde reden. Daarvan werden trouwens heel wat rondetijden geschrapt voor het niet respecteren van de ‘baanlimieten’ in de laatste bocht, het wordt dus uitkijken voor de rijders dat hen straks tijdens de kwalificatie niet hetzelfde overkomt.

Uiteindelijk was het Lewis Hamilton die in de Mercedes F1-bolide de snelste tijd reed en duidelijk sneller was dan titelrivaal Max Verstappen. Straks volgt al meteen de kwalificatie waarin we ongetwijfeld opnieuw een spannende strijd om de polepositie zullen krijgen.

01 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.926 28

02 Max Verstappen Red Bull 1:21.378 22

03 Valtteri Bottas Mercedes 1:21.451 29

04 Lance Stroll Aston Martin 1:21.676 23

05 Pierre Gasly AlphaTauri 1:21.719 28

06 Sebastian Vettel Aston Martin 1:21.824 26

07 Carlos Sainz Ferrari 1:21.914 26

08 Fernando Alonso Alpine 1:21.926 24

09 Daniel Ricciardo McLaren 1:22.003 27

10 Sergio Pérez Red Bull 1:22.039 23

11 Charles Leclerc Ferrari 1:22.102 25

12 Lando Norris McLaren 1:22.103 27

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:22.270 26

14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:22.530 31

15 Esteban Ocon Alpine 1:22.661 27

16 Robert Kubica Alfa Romeo 1:23.009 28

17 George Russell Williams 1:23.092 31

18 Nicholas Latifi Williams 1:23.442 30

19 Nikita Mazepin Haas 1:23.445 23

20 Mick Schumacher Haas 1:23.551 23

