Is het morgen zover? Cristiano Ronaldo maakt zich op voor tweede debuut bij Manchester United

Cristiano Ronaldo maakt zich op voor zijn tweede debuut bij Manchester United, zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Newcastle op Old Trafford. Dat heeft Trainer Ole Gunnar Solskjaer vrijdag bevestigd.

“Hij heeft een goede voorbereiding achter de rug bij Juventus”, zei Solskjaer. “Hij heeft gespeeld voor het nationale team en hij heeft een goede week gehad bij ons hier. Hij zal zeker op een bepaald moment op het veld staan, dat is zeker.” Het is dus nog niet duidelijk of Ronaldo van bij de aftrap in actie komt, temeer daar hij enkele dagen in quarantaine verbleef sinds zijn terugkeer naar het UK.

Solskjaer gaf ook meer uitleg over Ronaldo’s eerste dagen bij United. “Hij stelt het goed. Natuurlijk hebben we zijn carrière vanop afstand gevolgd sinds hij hier vertrok. Ik denk dat iedereen heel blij is dat hij terug is.”

Ronaldo verliet deze zomer Juventus en keert zo op zijn 36e terug naar de club waarvoor hij eerder schitterde tussen 2003 en 2009. Hij was toen in 292 wedstrijden goed voor 118 doelpunten. (belga)