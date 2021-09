Retie/Turnhout

Schrik voor de dood heeft priester Jozef Smets uit Retie nooit gehad, maar zijn eigen reis naar de hemel wilde hij wel altijd zo lang mogelijk uitstellen. En dat is hem goed gelukt, want pastoor Jef is donderdag pas op 107-jarige leeftijd overleden. Sinds juli was hij de oudste nog levende man in België.