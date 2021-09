PSG zoals verwacht dit weekend zonder Messi en Neymar in competitie, sterren krijgen rust voor trip naar Brugge

Paris Saint-Germain, dat woensdag naar Club Brugge reist voor de eerste speeldag van de Champions League, moet het zaterdag in de Ligue 1-wedstrijd tegen Clermont stellen zonder de Zuid-Amerikaanse internationals die terugkeren van de WK-kwalificaties, zoals Lionel Messi en Neymar. Dat heeft coach Mauricio Pochettino bevestigd.

Aanvaller Kylian Mbappé, die een kuitblessure opliep bij het Franse elftal, traint weer en is mogelijk beschikbaar, aldus ‘Poche’. “Leandro Paredes, Angel Di Maria, Neymar en Messi zullen, om redenen van gezond verstand, morgen niet in de kern zitten”, verklaarde de Argentijnse coach vrijdag verder op een persconferentie. De Zuid-Amerikaanse sterren krijgen dus rust voor het Champions League-duel van aanstaande woensdag tegen Club Brugge en Mbappé zal tegen dan wellicht ook speelklaar zijn...

Geen Verratti, Ramos onwaarschijnlijk

De Italiaanse middenvelder Marco Verratti is wel nog out. Hij is nog steeds in behandeling voor zijn knie, klonk het bij PSG. De Spaanse verdediger Sergio Ramos wordt opnieuw gehinderd door “kuitklachten” en “zal vanaf volgende week zijn individuele trainingen op het veld hervatten”, aldus de club. Volgens de Franse krant L’Equipe is het onwaarschijnlijk dat hij volgende week de reis naar Brugge zal maken.