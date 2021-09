Italiaanse pasta wordt duurder door extreem weer

Canada is normaal gesproken een grote leverancier van het belangrijke ingrediënt, maar door hitte en droogte valt de oogst daar tegen. De export van graan vanuit West-Canadese havens lag in de derde week van augustus 41 procent lager dan een jaar eerder, becijferde onderzoeker Quorum. Ook de strenge Russische winter en de natte Europese zomer zorgden voor een lagere productie.

Volgens Ferro zijn pastamakers in Italië al massaal voorraden van het twee jaar houdbare graan aan het aanleggen, maar treden er problemen op bij het bewaren van het essentiële onderdeel tarwegriesmeel. Dat is maar een maand houdbaar. “Onze familie zit al 110 jaar in het bedrijf, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt”, zei Ferro.