Beverst staat centraal op Open Monumentendag

Beverst kent een groot aantal bezienswaardigheden. Tijdens de Open Monumentendag van zondag kan iedereen kennismaken met het markant onroerend erfgoed in Beverst. “Een gids loodst de geïnteresseerden langs diverse prachtige hoeves, zoals hoeve De Zon en De Maan uit de 17de eeuw en enkele authentieke vakwerkboerderijen. Het is zelfs mogelijk een kijkje te nemen in de beschermde pastorij”, verduidelijkt schepen van erfgoed Maike Meijers (Trots op Bilzen). Ook de opvallende historiek van de vierkantshoeve van de familie Slechten in de Holtstraat komt aan bod. De typisch Haspengouwse boerderij pronkt tegenwoordig in Bokrijk. Meijers: “Niet alleen het gebouw verhuisde naar Bokrijk, ook het ezeltje in de wei kreeg er een nieuwe thuis. De hoeve werd recent onderworpen aan een grondige restauratie.” Bilzenaren konden de hoeve deze zomer gratis gaan bewonderen. Schepen van cultuur Griet Mebis (Beter Bilzen): “Om het einde van de restauratie ervan te vieren, startte de stad in 2020 een samenwerking op met Bokrijk en een langdurig partnerschap betreffende de boerderij. Via een bon in ons stadsmagazine kon je deze zomer gratis naar het openluchtmuseum.” De deelgemeente Beverst heeft echter nog meer in petto. Van de legende van Sint-Gertrudis tot de relatie met Alden Biesen. (JoGe)

De wandeling n.a.v. Open Monumentendag op zondag 12 september is 3,5 km lang en duurt anderhalf uur. Startpunt is de kerk op het Sint-Gertrudisplein in Beverst. Er vertrekken wandelingen om 10, 11, 13, 14, 15 en 16 uur. Deelname is gratis.

Johnny Geurts