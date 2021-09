ROYALS. Albert van Monaco is geruchten beu, de verborgen talenten van Willem-Alexander

Feest in Scandinavië, oude dromen in Groot-Brittannië en de muzikale talenten van de Nederlandse koning: een greep uit het reilen en zeilen van deze week in koninklijke milieus.

De Nederlandse koning Willem-Alexander beschikt over verborgen talenten. Afgelopen week onthulde hij voor de Rotterdamse concertzaal Ahoy een muzikaal kunstwerk, een cadeau van de feestzaal aan de inwoners van Rotterdam. De koning zette het kunstwerk in werking door een grammofoonplaat op een platenspeler te plaatsen. Met behulp van acht dansers werd nadien een grote draaitafel tevoorschijn getoverd: wie eraan draait, krijgt muziek te horen.

Willem-Alexander aan de draaitafels — © EPA-EFE

Je zou denken dat ieder meisje ervan droomt om prinses te worden, maar niets is minder waar. Eugenie, een echte prinses, had als kind namelijk heel andere dromen. “Ik wilde heel graag kunstenares worden”, zegt de inmiddels 31-jarige Britse prinses aan televisiezender Sky. “Helaas bleef het bij het maken van cadeaus voor mijn ouders uit papier-maché.”

Maar haar passie voor kunst is nooit weggeëbd. “Tijdens mijn studies kunstgeschiedenis kreeg ik les over de schilderijen, die in het paleis van mijn oma (koningin Elizabeth, red.) hangen.”

© ISOPIX

In Zweden mag er opnieuw gefeest worden. Bondspresident Frank-Walter Steinmeier van Duitsland kwam op bezoek en de koninklijke familie trok daarvoor hun beste outfits aan. Kroonprinses Victoria schitterde naast haar echtgenoot Daniel in een rode jurk, koningin Silvia koos dan weer voor groen om haar echtgenoot Carl Gustaf te vergezellen. En de vrouw van de bondspresident? Zij hield het op elegant blauw.

© via REUTERS

In dat andere Scandinavische land, Denemarken, hebben ze ook een reden om de feesten. Binnenkort zit koningin Margrethe maar liefst vijftig jaar op de troon. De koningin, ondertussen 81, zal in het nieuwe jaar de regering en andere voorname Denen uitnodigen voor een receptie. Ook alle uitgestelde festiviteiten door de wereldwijde coronapandemie staan opnieuw op de agenda.

© EPA-EFE

En ondertussen ontkent Prins Albert Van Monaco nog maar eens dat hij en zijn vrouw Charlène een huwelijkscrisis doormaken. Tegen het Amerikaanse blad People benadrukte hij dat zijn vrouw, die al maanden in Zuid-Afrika verblijft, staat te popelen om terug te keren. “Ze ging naar Zuid-Afrika om wat vrienden en familie te bezoeken maar door een infectie en bijhorende medische complicaties (ze werd afgelopen week nog met spoed opgenomen in het ziekenhuis, red.) kan ze nog niet terugkeren.”

Ook is hij de geruchten over een nakende scheiding meer dan beu. “Natuurlijk heeft dat een invloed op haar en mij. We zijn nu eenmaal een gemakkelijk doelwit omdat we een publiek leven leiden. Ik had de geruchten eerder moeten aanpakken, maar ik dacht dat het wel zou overwaaien.”