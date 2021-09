Anderlecht en Kompany moeten vol aan de bak tegen KV Mechelen: “Ik werk mijn hele leven naar momenten van druk toe”

“We leven toe naar die clash met KV Mechelen. De trainingen waren scherp, nu moeten we dat nog tonen in de wedstrijd.” Kompany heeft er zin in, al blijft hij wel op zijn hoede voor Mechelen. “KV speelt slim voetbal. Ze brengen modern voetbal en spelen te allen tijde met elf situaties uit. Elk detail is duidelijk voor hun spelers. Er zijn duidelijke patronen in elke situatie en bovendien is het een tegenstander die gevaarlijk is en veel kansen creëert.”

Net voor de interlandbreak verloor Anderlecht nipt van Genk met 1-0. Het probleem van paars-wit lag toen voorin. De kansen werden niet afgewerkt. Maar volgens coach Vincent Kompany was efficiëntie geen extra aandachtspunt tijdens de interlandbreak. “Ik maak me pas zorgen als we geen kansen meer creëren. Ik zie genoeg jongens in deze ploeg die wel het verschil kunnen maken. Ik zou de druk nu kunnen verhogen door te zeggen dat we meer moeten scoren, maar ik denk dat we vooral veel kansen moeten blijven afdwingen en dat de jongens vertrouwen moeten opbouwen. Op training vaker scoren, zal helpen om dat vertrouwen op te krikken.”

“Joshua Zirkzee kwam hier alvast met een glimlach toe”, vertelt Kompany. De Nederlander vond afgelopen week de weg naar de netten en gaf een assist bij de U21 van Oranje. “Dat helpt”, glimlacht Kompany. “Maar het collectieve blijft het belangrijkste. Ik hoop dat we bij momenten een mindere dag van een speler kunnen opvangen door een goede dag van een andere speler en dat we zo telkens elkaar kunnen aflossen. Dan kunnen we een seizoen lang competitief zijn.”

Het wordt nog afwachten of Murillo wedstrijdfit is na zijn internationale verplichtingen. — © BELGA

Door de nederlaag tegen Genk neemt de druk bij paars-wit wel toe. Na vijf wedstrijden telt RSCA amper zeven punten, maar Kompany laat als vanouds de druk van zich afglijden. “Ik zou iets kunnen verzinnen, maar ik ben er echt niet mee bezig. Een bekerfinale, een kwalificatiematch voor de Champions League, daar komt ook telkens druk bij kijken. Maar is dat negatieve druk? Ik vind van niet. Ik werk mijn hele leven naar momenten van druk toe. Dat maakt deel uit van mijn job.”

Kompany liet nog niet te veel in zijn kaarten kijken wat zijn basiself tegen KV Mechelen betreft, maar hij kon wel melden dat iedereen, behalve Hannes Delcroix en reservedoelman Bart Verbruggen, opnieuw fit is. Ook centrale verdediger Lisandro Magallan (27) kan zo misschien op zijn eerste speelminuten voor Anderlecht rekenen. “Verbruggen heeft een klein ongeval gehad in zijn vrije tijd waardoor hij enkele dagen onbeschikbaar zal zijn. Maar alle anderen zijn opnieuw fit. Magallan is fysiek in orde en heeft goed gebruikgemaakt van de interlandbreak. Met Murillo moeten we nog even afwachten, want hij komt pas vanavond (vrijdag, nvdr) terug. Hij is geen blessuregevoelige speler, maar met de jetlag en zijn late aankomst zullen we wachten tot het laatste moment om te kijken of hij speelklaar is.”