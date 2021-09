Olivier Strauven is Unizo Genker Ondernemer 2021

“Bij Wara klopte het complete plaatje”, klinkt het bij juryvoorzitter Wim Lenaers. “Olivier combineert een neus voor nieuwe trends met een gezonde portie ondernemerszin en een sterk team dat zijn ideeën op de wereld helpt zetten. Wara is niet alleen een begrip in Genk, maar een jarenlange vaste waarde voor Limburgse gezinnen. Kleine en grote elektrotoestellen blijven de bestsellers, maar Wara innoveert bijna jaarlijks met nieuwe producten, bijkomende vestigingen of meer beleving in zijn winkelconcepten. Zo opende Olivier recent een fietsenwinkel, met de nadruk op premium race- en elektrische fietsen.”

Boost voor ondernemers

De andere genomineerden legden nipt de duimen. Cerina, Claudia en Gianni Marchetta maakten indruk door de manier waarop ze in enkele jaren tijd een volledige make-over realiseerden naar Marchetta Familiebouwers, terwijl ondernemerskoppel Lidia Paletta en Noureddin Benali met Hotel Zuid zowel de sluiting van Ford Genk als de coronacrisis gebruikten om hun hotel op de Vlaamse, toeristische kaart te zetten.

De award werd voor de tweede maal uitgereikt door Unizo Genk. “Als organisatie van zelfstandige ondernemers willen we het ondernemerschap promoten en tegelijk Genk in de kijker zetten”, zegt een tevreden voorzitter van Unizo Genk Luca Bruno. “De award is een erkenning voor Olivier van Wara, maar vooral een boost voor de meer dan 4.000 ondernemers in onze stad.”