Dansgroep Baba Yega verrast FLX basisonderwijs met dansoptreden

De Belgische dansgroep Baba Yega heeft een bezoekje gebracht aan de leerlingen van FLX basisonderwijs in Leopoldsburg. De school won een Facebookwedstrijd naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar. De populaire gemaskerde dansers toonden hun danskunsten op de speelplaats.

De mannen van Baba Yega kwamen donderdag langs in FLX basisonderwijs. De kinderen werden getrakteerd op een heuse dansshow dankzij Amira Güclü, een leerlinge uit het zesde leerjaar. Zij won de wedstrijd op Facebook met haar originele comment. De vijf leden van Baba Yega zetten even de school op stelten.

“We zagen Baba Yega op het dak van de auto staan en als een échte stuntman naar beneden springen”, klinkt het op de school. “Dat zorgde voor luid gejoel en applaus. Ook leerden we de Baba Yega move. Het feest werd helemaal top de dansers met een confettikanon onze speelplaats omtoverden tot een feestzone. Tot slot ontvingen we nog een leuk strip en een T-shirt. Dank je wel Baba Yega en dank je wel Amira voor deze heerlijke namiddag. FLX basisonderwijs is alvast jullie grootste fan.”