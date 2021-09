Werken aan de Marsestraat van start

De Marsestraat krijgt – over een groot gedeelte – een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. Van de gelegenheid wordt tegelijk gebruik gemaakt om de weg te vernieuwen. Op maandag 13 september start aannemer APK Group uit Genk met de weken in de Marsestraat.

Op het gedeelte tussen het kruispunt met de Commandant Leroystraat en de Lillerbaan zal er een gescheiden riolering aangelegd worden. “We konden nog net voor het verstrijken van de deadline de nodige subsidies binnenhalen om deze rioleringswerken binnen te halen”, zegt schepen van openbare werken Erik Vanmierlo. “Deze opportuniteit is niet alleen goed voor de financiën van de gemeente, maar ook voor het milieu.”

Op dit moment is de Watergroep al bezig met voorbereidende werken, maar maandag 13 september starten de eigenlijke werken. Het spreekt vanzelf dat dit ernstige hinder met zich meebrengt voor de bewoners. Er zullen momenten zijn waarop ze moeilijk of niet met hun voertuig aan hun huizen zullen geraken. Hierover zal de aannemer hen tijdig informeren. Ook de huisvuilophaling zal door de aannemer geregeld worden.

Verkeershinder

De kostprijs van de werken werd geraamd op 1.157.993,89 euro. Het grootste deel daarvan is dus gesubsidieerd. De effectieve kostprijs voor de gemeente Bocholt zelf is geraamd op 453.196,17 euro. De aannemer krijgt 90 werkdagen om de klus klaren. Vermoedelijk zullen de werken duren tot einde januari 2022, maar dat is natuurlijk erg afhankelijk van de weersomstandigheden.

“De verkeershinder zal vooral beperkt blijven tot het plaatselijke verkeer”, zegt burgemeester Stijn Van Baelen. “Er is een omleiding voorzien via het centrum van Kaulille, via de Steenweg op Kleine Brogel en zo naar het eerder al gerenoveerde stuk van de Marsestraat. Er is geen doorgang mogelijk via de zijwegen van de Marsestraat (de Watertorenstraat, de Kleine Marsestraat, de Rode Kruisstraat en de Commandant Leroystraat.”