K. Bocholt VV opent nieuwe voetbalaccomodatie

Jo Vanhoef, jeugdvoorzitter en voorzitter van het directiecomité, is bijzonder trots op het geleverde werk. “Wat we hier in samenwerking met de gemeente hebben neergezet, is af”, zegt Jo. “Het A- en B-veld werden heraangelegd, de kleedkamers onder de tribune werden opgeknapt en daarnaast staat een nieuwbouw van 42 bij 16 meter. Tien kleedkamers, een vergaderlokaal, een nieuw clubsecretariaat, een kine- en fitnessruimte: de spelers worden in de watten gelegd. De uitbreiding was echt een must, want ons ledenaantal stijgt elk seizoen. Met dit complex onderstrepen we onze groeiende ambities.”

In hun toespraken beklemtoonden sportief verantwoordelijke Ronny Vangompel en voorzitter Fons Martens Verjans niet alleen de ambitie van de club, maar vooral het familiale aspect ervan. Iedereen krijgt op ‘de Damburg’ immers de kans om zijn of haar hobby te beoefenen.

Bouwpremie

Namens de gemeente wenste de schepen van financiën de club van harte proficiat met het geleverde werk. De gemeente Bocholt voorzag een renteloze lening van 540.000 euro om de nieuwe lokalen te helpen realiseren. De gemeenteraad nam deze beslissing unaniem. De eenmalige bouwpremie en de tussenkomst in de ledverlichting ondersteunen deze renovaties. Ook hij benadrukte het familiale karakter van de club. Daarna mocht schepen van jeugd Lieve Theuwissen het obligate lintje doorknippen en kon men de prachtige nieuwe accommodatie bezichtigen.