Levensloop-kalender ingeblikt op het kasteel van Duras

Om de foto’s te zien, moet je nog even wachten tot 29 september. Dan wordt het eerste exemplaar van de Levensloop-kalender officieel overhandigd aan de graaf en vravin van Duras. Het zijn zij die immers hun kasteeldomein ter beschikking stelden voor de fotoshoot. Voorwaar een prachtige locatie, waar fotografe Kim Poelmans van Funkyfoto geen enkele moeite had om de vechters tegen kanker voor de lens te krijgen. Fien, Agnes en Inès waren maar wat gelukkig met het stralende weer. “Het is de kers op de taart van een intense voorbereidingsperiode om alles georganiseerd te krijgen”, vertelden de dames. Na de shoot poseerden graaf Ghislain de Liederkerke en zijn echtgenote graag mee op de foto, als afsluiter van een prachtige dag.

De tiende versie van de kalender zal te koop aangeboden worden op Levensloop 2021, het evenement dat doorgaat op zondag 3 oktober.