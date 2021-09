Priester Rector Rik Royackers blaast 100 kaarsjes uit

Honderd jaar worden, moet gevierd worden, zo dachten ze ook in Home Elisabeth waar priester Royackers al sinds 2014 verblijft. De 100-jarige werd er uitbundig in de spreekwoordelijke bloemetjes gezet.

De viering begon met een dankmis voorgeleid door deken Wim Ceunen. Zowel directrice Sarah als verantwoordelijke voor de animatie Pascale namen het woord tijdens de viering en bedankten Priester Rik uitvoerig voor zijn opgewekte karakter en de dienstbaarheid die hij nog steeds tentoonspreidt in Home Elisabeth. De eeuweling genoot zichtbaar bij het aanhoren van zijn levenswandel: geboren in Neerpelt als oudste telg van de familie Royackers, priester gewijd in Waremme, 13 jaar leraar geweest in Bilzen. Verhuisd van Heusden-Zolder naar Spalbeek om in 2014 te verzeilen in Sint-Truiden.

Na de eucharistieviering waren er bubbels, taart en koffie voor alle aanwezigen. Een geschenkje kon niet ontbreken, Priester Rik kreeg een gepersonaliseerd album vol met herinneringsfoto's van zijn 7-jarig verblijf in het home. Als kers op de taart kreeg hij uit handen van burgemeester Veerle Heeren een gesigneerd portret van ons koningspaar.