Goud voor DC Crew op Belgisch kampioenschap Dance Waves Competition

Het weekend van 4 en 5 september vond het Belgisch kampioenschap Dance Waves Competition plaats in het cultureel centrum van Houthalen-Helchteren. In dit tweedaagse Belgisch kampioenschap werden de dansstijlen hiphop, modern, hedendaags, jazz en klassiek ballet streng gejureerd.

Na een moeilijk coronajaar was dit de eerste wedstrijd op de bühne. Het werd een blij weerzien met de andere wedstrijddansers. DC Crew van Dance Collectiv Tongeren pakte goud en werd Belgisch kampioen in de categorie Teens & Y. Adults Hiphop Group, dit onder de vleugels van hun coach Luna Olivetto. Deze beker was de kers op de taart na een jaar van online lesgeven, trainen en competities. Het nieuwe dansseizoen van Dance Collectiv Tongeren startte op 6 september.