‘Bronzen’ Bashir Abdi gaat op Europees record jagen tijdens marathon van Rotterdam

Bashir Abdi gaat na zijn succes op de Olympische Spelen in Japan - waar hij brons pakte - op recordjacht in Rotterdam. De Belgische topatleet van Somalische afkomst wil op zondag 24 oktober tijdens de 40ste editie van NN Marathon Rotterdam het Europees record op zijn naam zetten.

“Rotterdam is voor mij dé stad van de marathon”, zegt de 32-jarige Abdi. “Er ligt een snel parcours en de organisatie is altijd top. Bovendien voelt ‘Rotterdam’ voor mij als een thuiswedstrijd. Dat heb ik nergens anders. Als ergens het Europese record voor mij haalbaar is, is het hier, maar ik zal er wel mijn uiterste best voor moeten doen.’’

Abdi maakte in 2018 zijn debuut op de marathon in Rotterdam: 8ste in 2.10.46. Een jaar later verbeterde hij het stokoude Belgische record van Vincent Rousseau met 17 seconden tot 2.07.03 (Londen, 7de). Een paar maanden later overtrof hij zichzelf opnieuw in Chicago (5de in 2.06.14). En in 2020 was de in Mogadishu geboren atleet in Tokyo nog veel sneller: 2.04.49 (2de), de op een na snelste Europese tijd.

Na de olympische race op 8 augustus in Sapporo (2.10.00) wordt de NN Marathon Rotterdam zijn zesde wedstrijd over de klassieke afstand van 42.195 meter. In eigen land wordt Abdi, nadat hij voor het eerst sinds Karel Lismont in 1976 (ook brons) een olympische marathonmedaille veroverde, op handen gedragen. Als een van de zeven Belgen die met een medaille terugkwamen uit Japan werd hij bij huldiging op de Grote Markt in Brussel hartstochtelijk toegejuicht.

Indrukwekkend in Tokio

Zijn indrukwekkende olympische derde plaats ontging de rest van de (sport)wereld evenmin. Abdi greep het brons na een spectaculaire eindsprint waarin hij door zijn enthousiaste Nederlandse vriend en trainingsmaat Abdi Nageeye zó werd opgezweept, dat hij de Keniaan Lawrence Cherono tijdens een bloedstollende ontknoping achter zich liet. Nageeye, met wie hij twee maanden had getraind, greep zelf achter de Keniaanse winnaar Eliud Kipchoge het zilver. Nageeye bracht in 2019 tijdens de NN Marathon Rotterdam het Nederlands record op 2.06.17. Deze herfst kiest hij voor de race in New York.

Bashir Abdi vloog zijn Nederlandse vriend Abdi Nageeye in de armen na de marathon op de Spelen. — © AFP

Test in Frankrijk

Bashir Abdi blijft nu dichter bij huis en zet in Rotterdam zijn zinnen op het Europees record. Dat is met 2.04.16 in handen van Kaan Kigen Özbilen, een tot Turk genaturaliseerde Keniaan die vroeger bekend stond als Mike Kipruto Kigen. Özbilen liep het record in 2015 in Valencia.

“Ik ben al redelijk goed hersteld van de Spelen”, zegt Abdi, recordhouder onder meer ook van de beste tijd ooit op de 20.000 meter (56.20,02). “Zondag loop ik in Engeland de Great North Run, een halve marathon, en weet ik meer over waar ik sta. Als voorbereiding op de marathon van Rotterdam ga ik in elk geval daarna op trainingsstage naar Frankrijk.’’

Bij de NN Marathon Rotterdam wil Abdi een nieuw hoofdstuk toevoegen aan zijn bijzondere levensverhaal, dat al heeft geleid tot het boek ‘Op de loop’. Hij is gevlucht uit Somalië, getrouwd met een Nederlandse en begon pas laat met atletiek. Het geheim achter zijn succes? Geloof in wat je doet, werk hard en droom groots. Dat motto zal hij ook zijn dochter Khadra (3) en zoon Ibrahim (2) voorhouden. Zijn olympische medaille hangt thuis in Gent bij wijze van spreken als voorbeeld in de kinderkamer.

Organisatie verheugd

Organisator Mario Kadiks zegt erg blij te zijn met de komst van de ambitieuze Bashir Abdi. “Wij kijken uit naar zijn optreden in Rotterdam. Ondertussen zijn we in volle voorbereiding op ons 40-jarige jubileum. Daarbij zijn wij ook afhankelijk van de regelgeving rond corona. Wij hopen dat de regering ons voldoende ruimte geeft om onze marathon op een mooie manier te organiseren. Daarbij is van groot belang dat wij snel duidelijkheid krijgen van ‘Den Haag’ over eventuele beperkingen, zodat wij tijdig de noodzakelijke maatregelen kunnen nemen.’’