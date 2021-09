Dylan Teuns ziet ploegmaat bij Bahrain als topfavoriet op EK: “Maar ik geef hem titel niet gratis”

Dylan Teuns is één van de acht landgenoten die België aan een Europese titel moet helpen. De Halenaar is ploegmaat van Sonny Colbrelli. “Hij is voor mij de topfavoriet zondag, maar dat wil niet zeggen dat ik het hem cadeau ga geven”, lacht hij.

“We moeten de tactische bespreking nog houden”, vertelde Teuns op een persmoment in Trento. “Maar ik zie mezelf niet echt als de medekopman naast Remco (Evenepoel, nvdr.). Hij is de kopman van de Belgische ploeg vermoed ik en dat is ook logisch op basis van zijn resultaten de voorbije weken. De koers zal zondag ook wel snel een en ander uitwijzen. Ik kijk er alleszins naar uit om mijn land te vertegenwoordigen.”

Opnieuw naar topvorm

Teuns won een rit in de Tour de France, nam daarna wat rust en trad opnieuw in competitie in de

© BELGA

Ronde van Polen. Eind augustus koerste hij in de Ronde van Duitsland waar hij vierde werd in het eindklassement en tweede in de daguitslag na Nils Politt toen hij met de Duitser in de aanval was. “Ik ben stilaan naar de topvorm van de Tour aan het groeien”, zegt hij. “In Polen was dat nog niet het geval, maar in Duitsland voelde ik dat de vorm in stijgende lijn ging en nu hoop ik nog wat stappen te zetten. Tegen het WK wil ik echt top zijn en daarna misschien nog iets beter in de Ronde van Lombardije, dat is een groot doel.”

Maar eerst volgt dus nog het EK op zondag. De Belgen werkten vrijdag, na een coronatest en de nodige administratie, een training van 3u30 af op het parcours. Volgens Teuns is de Vuelta een ideale voorbereiding voor dit EK. “Jongens die daar goed waren en niet de nek af, zijn hier in het voordeel, toch zeker als ze zich de voorbije dagen nog gesoigneerd hebben. Het was er ook warm, dus ze zijn geacclimatiseerd. Ik kom uit de zeikende regen van Duitsland, vier dagen lang (lacht). Voor het WK zal het moeilijker worden voor hen om de conditie te rekken, maar dit EK zou geen probleem mogen vormen.”

Colbrelli

Hij noemt zijn ploegmaat Sonny Colbrelli een gevaarlijke klant voor het EK. “Voor mij is Sonny de topfavoriet, zeker op dit parcours. In de Dauphiné was hij ook al zo sterk, en nu zie je hem zo goed rijden. Als je ziet hoe hij klimt, dat is echt straf. Voor mij is Sonny ook geen sprinter, maar meer een puncher/klassiek renner. En hier vindt hij een parcours dat hij zeker moet aankunnen. Dat klimmetje in de lokale ronde moet hij kunnen overleven, daar zal hij aanklampen, of nadien aansluiten om vervolgens te sprinten. Hij is de man om in de gaten te houden. De topfavoriet, maar pas op, ik geef hem die titel niet gratis, ik ben Belg, wij willen hier ook het allerhoogste. Ik ben enorm gemotiveerd om het goed te doen.”