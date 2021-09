“Iedereen in Vlaanderen” is blootgesteld aan ongezonde hoeveelheid PFAS

Iedereen in Vlaanderen krijgt te veel PFAS binnen om gezond te zijn. Dat blijkt uit de eerste berekeningen door de experten die in opdracht van de Vlaamse regering de omvang van de verontreiniging in kaart brengen. Zij stellen vandaag, vrijdag, hun eerste rapport voor. De vaststelling maakt het moeilijker om de PFOS-problematiek rond de site van 3M aan te pakken.

4,4 nanogram per kilogram lichaamsgewicht, dat is de “Tolereerbare Wekelijkse Inname” van vier schadelijke PFAS, waaronder PFOS. Het is de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid die die norm heeft vastgesteld.

Maar het is moeilijk om in Vlaanderen onder die norm te blijven, concluderen de experts van de Vlaamse overheid. “Eerste modelmatige berekeningen van onze experten suggereren dat deze gezondheidskundige grenswaarde overschreven wordt bij een typische blootstelling van iedereen in Vlaanderen”, klinkt het.

Kleuters krijgen wekelijks 10,58 nanogram PFAS per kilogram lichaamsgewicht binnen, waarvan 4,89 nanogram aan PFOS alleen. Bij andere kinderen is dat 9,83, bij volwassenen ligt het boven de 5. Alleen adolescenten blijven onder de gezondheidskundige norm met gemiddeld 3,77 nanogram.

Volgens het rapport wordt de Belgische bevolking vooral blootgesteld aan PFOS door het eten van vis en schaaldieren, fruit, vlees en eieren. “De gegevens zijn van toepassing op producten aangekocht in de winkel, niet voor zelfgeteelde voeding waarbij door lokale contaminatie gehalten mogelijk hoger kunnen liggen”, stelt het rapport.

Jaren in lichaam

PFAS zijn chemische verbindingen die bijvoorbeeld dienen om producten water- en vuilafstotend te maken. Maar ze zijn niet afbreekbaar, waardoor ze zich in je lichaam opstapelen. De risico’s daarvan: beperking of ontregeling van de immuniteit, verstoring van de hormoonbalans en van de leverfunctie.

De vaststelling dat iedereen in Vlaanderen wordt blootgesteld aan hoeveelheden die te groot zijn om gezond te zijn, maakt het moeilijk om het aan te pakken. Het is dus ingewikkelder dan zomaar de bodem in de omgeving van 3M in Zwijndrecht te saneren.

“We moeten ons bewust blijven van het feit dat de PFAS-problematiek slechts één van de milieu-uitdagingen is”, stelt opdrachthouder Karl Vrancken. “Enkel via een systeemaanpak zorgen we ervoor dat het oplossen van één probleem niet leidt tot nieuwe problemen ergens anders.”