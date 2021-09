CD&V en MR vragen betere omkadering voor MS-patiënten

Zaterdag eindigt de week van Multiple Sclerose of MS, een ongeneeslijke auto-immuunziekte die ongeveer 1 op 1.000 Belgen treft. Naar aanleiding van die week willen Kamerleden Nathalie Muylle (CD&V) en Daniel Bacquelaine (MR) de aandacht trekken op de zorgomkadering van patiënten.

Die kan namelijk nog verbeteren op verschillende vlakken, klinkt het. Zo krijgen in België slechts twee gespecialiseerde MS-centra financiële ondersteuning voor de nodige multidisciplinaire zorg, zegt Muylle. Dat moet beter, vindt ze, want MS is een complexe ziekte waarbij patiënten ingrijpende sociale, maatschappelijke en fysieke gevolgen ondervinden. “Dat vereist een alomvattende aanpak, die betaalbaar, kwalitatief en toegankelijk is voor iedereen die door MS getroffen wordt.”

Daarnaast vragen Muylle en Bacquelaine de regering ook om de maatschappelijke werkers en andere deskundigen in MS-patiëntenorganisaties te erkennen. Zij zouden dan samen kunnen werken met de multidisciplinaire zorgcentra.

Tot slot willen de Kamerleden ook dat er beter rekening gehouden wordt met de rol van mantelzorgers en naaste familieleden van patiënten. Concreet vragen ze om hen een erkend statuut te verlenen en te zorgen voor een lichtere administratieve last.