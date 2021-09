Archeologen ontdekken zeldzaam standbeeld van Romeinse keizer Hadrianus in Turkije

Het 2,5 meter hoge beeldhouwwerk, dat dateert uit de tweede eeuw na Christus, werd in zes delen gevonden bij een opgraving in de antieke stad Alabanda, zegt de directeur van de site, Ali Yalcin Tavukcu. Het werd vermoedelijk gemaakt toen keizer Hadrianus aan de macht was. Als de restauratie voltooid is, zal het waarschijnlijk in het Aydin-museum worden tentoongesteld. Het standbeeld is een van de “zeer weinige exemplaren in de wereld”, zei Tavukcu. “We zijn erg blij dat we er hier een hebben gevonden.”

Op de site zijn nog verdere opgravingen aan de gang voor meer “spannende vondsten”, aldus Tavukcu.