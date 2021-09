In het vrouwentennis kan alles, maar dit? Obscure tieners Raducanu en Fernandez halen finale in New York

Sinds Serena Williams door een babybreak begin 2017 haar ijzeren greep op het vrouwentennis heeft gelost, is in die kringen weinig nog te gek, maar qua shock value overtreft deze US Open alles. De finale zet zaterdag Emma Raducanu en Leylah Fernandez tegenover mekaar, twee tieners die vanuit de complete obscuriteit - als 150ste en 73ste op de wereldranking – aan het toernooi waren begonnen.