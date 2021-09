Orel Mangala staat voor terugkeer bij Stuttgart na langdurige spierblessure: “Kan een half uur spelen”

VfB Stuttgart kan zondag in de uitwedstrijd bij Eintracht Frankfurt opnieuw rekenen op middenvelder Orel Mangala. De 23-jarige Belg zal na zijn langdurige hamstringblessure terugkeren bij de selectie van de Bundesliga-club, maar lijkt nog geen optie voor de basiself.

“We willen geen risico’s nemen”, zei VfB-coach Pellegrino Matarazzo vrijdag. “Ik heb al het gevoel dat hij een half uur kan spelen. Maar we hebben nog geen definitieve beslissing genomen.”

Mangala bleef de voorbije maanden niet gespaard van blessureleed. De middenvelder, die begin april zijn contract bij Stuttgart verlengde tot de zomer van 2024, werd een maand eerder voor het eerst door bondscoach Roberto Martinez opgeroepen voor de Rode Duivels. Maar een hamstringblessure gooide toen roet in het eten. Het is van medio maart, tegen Hoffenheim (2-0 zege), geleden dat Mangala nog eens officieel in actie kwam voor Stuttgart. Vorig seizoen speelde hij 27 wedstrijden voor de Schwaben.

Mangala werkte tijdens de zomer hard aan zijn terugkeer: