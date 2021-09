Vlaamse steunmaatregelen voor de coronacrisis stoppen eind september

“De meeste coronamaatregelen werden ondertussen afgebouwd”, zegt aldus Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. “Toch is er nog een beperkte groep ondernemers die zware hinder ondervinden, de reissector bijvoorbeeld. Het is nog steeds sterk afgeraden om een verre reis buiten de EU te maken. Zowel reisbureaus, -organisatoren als autocarvervoer hebben daardoor een hoog omzetverlies. Ondertussen blijven heel wat vaste kosten voor het herboeken van reizen wel lopen. Dat zij nu een beroep zullen kunnen doen op het Vlaams beschermingsmechanisme is dan ook logisch. We mogen die ondernemers in deze moeilijke tijden niet in de steek laten.”

Eind september loopt het Vlaams beschermingsmechanisme op zijn einde. De meeste coronamaatregelen worden ook verder afgebouwd. Uit een enquête van de Nationale Bank bij bedrijven blijkt wel dat een aantal sectoren eind juni nog steeds een hoog omzetverlies hadden. Denk bijvoorbeeld aan feestzalen waar pas sinds begin september opnieuw veel reservaties binnen lopen, discotheken en dancings die nog gesloten zijn, hotels, ondernemers in de eventsector en ondernemers in de reissector zoals reisbureaus, reisorganisatoren en autocars. Reizen wordt nog steeds afgeraden en inreizen van buiten de EU in België is verboden. In de maanden juli en augustus zijn 2,7 miljoen passagiers aangekomen of vertrokken op Brussel Airport, dat is 50% minder dan in 2019. Ondertussen blijven veel vaste kosten wel lopen, zo hebben de reisorganisatoren hun handen vol met herboekingen. Daar zijn geen extra inkomsten aan verbonden, maar dat brengt wel een kost met zich mee.

Om die heel specifieke groep aan ondernemers te beschermen, kunnen zij voor het derde kwartaal van 2021 (juli, augustus, september) een beroep doen op het Vlaams beschermingsmechanisme. De ondernemer moet aantonen dat er 60% omzetverlies is en kan dan 10% van de normale omzet als bescherming krijgen. De bescherming zal evenwel pas aangevraagd kunnen worden na het indienen van de btw-aangifte van het derde kwartaal van 2021 en de btw aangifte van het derde kwartaal van 2019. De aanvraag kan gebeuren vanaf 15 oktober 2021.