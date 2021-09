BetFIRST nieuwe titelsponsor BNXT-League

Wim Van de Keere, general manager van de BNXT-League, is trots op dit substantiële partnership. “We zijn met 21 topclubs (tien in België en elf in Nederland) gestart met een ambitieus en innovatief plan, dat zonder de juiste partners niet uitvoerbaar is. betFIRST begrijpt sport, begrijpt marketing, is een grote, gewaardeerde speler in België en in de toekomst hopelijk ook in Nederland. Ze werken in alle geval erg hard aan hun licentie-aanvraag. Daarmee zijn ze dé juiste partij om ons alvast een vliegende start te geven.”

De betFIRST BNXT-League trapt op zaterdag 11 september officieel af met de BNXT Supercup tussen Nederlands kampioen ZZ Leiden en Belgisch kampioen Oostende, georganiseerd in de Maaspoort in Den Bosch. Twee weken later, op vrijdag 24 september, vindt de eerste speeldag van de BetFirst BNXT-League plaats. Limburg United neemt het dan in eigen huis op tegen Antwerp Giants.