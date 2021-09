Neuville “mist vertrouwen” en staat vijfde in Griekenland

De Fin heeft drie seconden voorsprong op Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC). Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) is van de eerste naar de derde plaats gezakt en volgt op 4.3 seconden van zijn teamgenoot. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) is vijfde en kijkt al tegen een achterstand van 18.7 sec aan.

De regen van de voorbije dagen heeft plaats gemaakt voor de zon en de vertrouwde omstandigheden zoals die gekend zijn tijdens de Acropolis rally. Ott Tänak (Hyundai in 20 Coupé WRC) won vrijdagochtend de eerste rit van de dag en was 0.2 seconden sneller dan Sébastien Ogier. Minder goed verging het Thierry Neuville. De Belg verloor meteen 10 seconden op Tänak. “Ik heb niet al te veel vertrouwen in de wagen die soms onvoorspelbaar reageert. Bovendien is er weinig grip”, vertelde de Belg aan de finish. Het grillige parcours eist meteen al een slachtoffer. De Noor Mads Ostberg (Citroën C3 R5) moet de rest van de dag afwerken met alleen maar achterwielaandrijving. Alleen al in de eerste rit verloor hij ruim 5 minuten.

© ISOPIX

Tijdens de tweede rit van de dag was Kalle Rovanperä de snelste en nam hij de leiding over van teamgenoot Sébastien Ogier die wegzakt naar de derde plaats. Bij de toprijders kwam Elfyn Evans in de problemen. De Welshmen kwam 4 minuten te laat aan bij de start waardoor hij 40 seconden straftijd opliep. Tijdens de rit werd duidelijk dat hij een probleem heeft met de versnellingsbak en rondrijdt in zesde versnelling. Tijdens deze wedstrijddag is er enkel een bandenwissel voorzien, geen assistentie. De rijders moeten bij een probleem dus zelf de handen uit de mouwen steken. Thierry Neuville profiteerde van de pech van Evans en schuift op naar de vijfde plaats. “Het ging iets beter maar ik heb niet het volle vertrouwen in mijn wagen. Ik heb ook twee reservewielen aan boord. Misschien was dat niet de beste keuze maar de rally is nog lang”, aldus de Belg. Adrien Fourmaux (Ford Fiesta WRC) en zijn Belgische copiloot Renaud Jamoul zijn voorlopig zesde.

Vrijdagnamiddag worden er nog drie ritten gereden. De rally van Griekenland, die voor het eerst sinds 2013 opnieuw deel uitmaakt van het WRC, eindigt zondagnamiddag.