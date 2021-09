Gigantische rijen bij voedselverdeling in Texas door corona

Dat corona een grote impact heeft op heel wat meer dan enkel de volksgezondheid, blijkt uit beelden uit het Amerikaanse Texas. In de stad Fort Worth tonen helikopter beelden de gigantische rijen bij een voedselbank.

Door de oplopende besmetting met covid-19 in de staat, loopt de voedselproductie er mank. Veel arbeiders en boeren liggen uit, waardoor er minder eten in de supermarkten terecht komt. Daardoor stijgen de prijzen sterk. Voor veel kansarme gezinnen is dat een groot probleem. Zij zijn genoodzaakt om hun toevlucht te nemen tot voedselbanken, maar die konden voordien amper de grote vraag aan. Met de hulp van 350 andere agentschappen, lukte het hen om deze week al zo’n 1 miljoen maaltijden uit te delen.

