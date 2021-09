Na benzine wordt ook diesel weer duurder

Na benzine wordt ook diesel duurder: de maximumprijs stijgt zaterdag naar 1,595 euro per liter, een stijging met 0,9 eurocent. Dat meldt de FOD Economie.

De maximumprijs voor benzine 95 is vandaag al voor het eerst in 7 jaar boven 1,6 euro gestegen. Tankstations mogen nu maximaal 1,61 euro per liter aanrekenen. Diesel komt vanaf zaterdag op het hoogste niveau sinds eind november 2018.

De prijzen aan de pomp volgen de schommelingen van de noteringen van olieproducten en/of biocomponenten op de internationale markten.