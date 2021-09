Sven Nys kijkt met Baloise Trek Lions nieuw veldritseizoen tegemoet: “Thibau begint na kampioenschappen op de weg”

Zaterdag start in Lokeren het veldritseizoen. Bij Baloise Trek Lions komen Toon Aerts, Lars van der Haar en Ward Huybs in actie. Manager Sven Nys kijkt het nieuwe seizoen met vertrouwen tegemoet. “Ik denk dat we nooit meer wedstrijddagen hebben afgewerkt dan dit jaar”, vertelde Nys.

“Als ploeg is de voorbereiding op dit nieuwe seizoen zeer goed verlopen. Iedereen heeft meer dan regelmaat getoond en er zit een heel goede sfeer in de ploeg. Buiten Thijs Aerts, die even out was met een nieuwe ingreep aan de wijsvinger, hebben wij geen blessures gehad. In dat opzicht is alles prima verlopen. Iedereen heeft trouwens zijn voorbereidingskoersen zelf kunnen invullen. Wij zijn twee keer op stage geweest. De basis is gelegd”, meldt manager Sven Nys.

De veldritkalender is weer bijzonder goed gestoffeerd dit seizoen. “Alles zal bij ons gespreid verlopen. Shirin van Anrooij en Lucinda Brand komen pas later op het seizoen in actie. Shirin in Beringen, Lucinda pas in Gieten. Pim Ronhaar werkt zaterdag het Nederlands kampioenschap mountainbike af en is er dus ook niet bij in Lokeren. Thibau Nys rijdt nog twee kampioenschappen op de weg en pikt pas aan in Gieten. Thijs Aerts begint zijn crossen in het buitenland net als Yentl Bekaert.”

Rapencross in Lokeren

“Onze gevestigde waarden, zoals Toon Aerts, Lars van der Haar en Ward Huybs, staan wel aan de start in Lokeren. Ik denk dat het parcours van de Rapencross, met veel draaien en keren, Lars net iets beter ligt dan Toon. Het is morgen nog niet van moeten maar direct uitpakken met een zege doet altijd deugd. Er staan echter zoveel crossen op de kalender dat er zich voldoende opportuniteiten zullen aanbieden. Het is ook wikken en wegen dit seizoen wie waar aan de start zal komen. Alle crossen rijden, dat kan niet”, besluit Sven Nys.