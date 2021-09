Net geen nieuwe medaille: Fransman Europees kampioen bij de juniores, Van Mechelen vierde

Romain Gregoire heeft de wegrit bij de mannelijke juniores gewonnen. Op het lokale parcours in Trento was de Fransman in een sprint met drie sneller dan de Noor Hagenes en zijn landgenoot Martinez. Onze landgenoot Vlad Van Mechelen werd in de sprint van het peloton nog vierde.

Kon België na de medailles van Cian Uijtdebroeks en Alec Segaert in het tijdrijden ook toeslaan in de wegrit? De mannelijke juniores kregen een wegparcours van 105,7 km voor de kiezen. 8 rondes over het circuit van Trento met halfweg de Povo, een 3,6 km lange beklimming aan 4,7%. Aan het begin van de koers was het vooral de Duitser Cedric Abt die op kop ging rijden. Hij kwam echter nooit ver weg waardoor het peloton compact samen bleef. Met nog vijf rondes te gaan waagde Abt opnieuw zijn kans en hij kreeg de Ier Darren Rafferty mee. Ze hadden een bonus van een kleine halve minuut maar werden al snel weer gegrepen. Van een echte kopgroep was er nooit echt sprake, maar in de derde laatste ronde brokkelde het peloton wat uit elkaar. Een demarrage van de Fransman Romain Gregoire deed drie groepen ontstaan, die weliswaar allemaal op een handvol seconden van elkaar volgden.

België bleef met Uijtdebroeks de hele koers goed meedraaien door steeds in de top 10 posities te zitten. In de zesde ronde stak ook Segaert zijn neus aan het venster door in zesde positie door te komen. Omdat er ook in de laatste twee rondes niemand kon vluchten, gingen we met een groep van circa 75 renners naar de finish. Het was dan vooral de Noorse en de Franse selectie die het tempo bepaalden. Dat zorgde ervoor dat er weer wat renners afvielen. Een groep van 40 ging richting de laatste passage over de Povo, waar België de forcing voerde.

Bijna bij de top van de Povo plaatste Uijtdebroeks dan ook een aanval, maar hij werd al snel weer bijgehaald. Meteen daarna zorgden de Noor Strand Hagenes en de Fransen Gregoire en Martinez voor een tegenaanval. Het trio reed zich een tiental seconden bij elkaar in de afdaling. Ze hielden sterk stand waardoor de medailles voor België weg waren. In een sprint met drie haalde Gregoire het voor Hagenes en zijn landgenoot Martinez. Vlad Van Mechelen was de snelste in de sprint van het nakomende peloton.