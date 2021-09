Lewis Hamilton: “Ik zie mezelf niet nog heel lang in de F1 racen”

Volgend jaar krijgen we misschien een antwoord op de vraag of George Russell zijn status van troonopvolger van Lewis Hamilton zal waarmaken bij Mercedes. Hamilton kan zich alvast niet voorstellen dat hij nog veel langer in de F1 zal racen.

In 2022 zullen we de nieuwe generatie F1-bolides mogen verwelkomen en dan kijken de fans reikhalzend uit naar het feit of er een verschuiving van de macht zal plaatsvinden. Alsof dat niet genoeg is krijgt ook Lewis Hamilton een nieuwe teamgenoot met George Russell, de gedoodverfde opvolger van de wereldkampioen in de Mercedes-stal.

De komst van Russell betekent voor Hamilton dat hij op zijn zesendertigste op zijn scherpst zal moeten staan. Hij laat weten dat de motivatie en de liefde voor de sport nog intact zijn, maar dat hij ook beseft dat aan alle mooie liedjes ooit een einde komt.

Tegenover ‘Ziggo Sport’ liet hij alvast weten dat hij zich niet kan voorstellen dat hij nog veel langer in de F1 zal racen.

“Elk jaar is anders, misschien is volgend jaar de pandemie gedaan en staan de dingen er weer anders voor,” aldus Hamilton. “Ik zou zeggen dat de pandemie mijn verwachtingen over hoelang ik nog zou doorgaan wat heeft ingekort, maar dingen kunnen altijd veranderen.”

“Wat ik weet is dat ik houd van datgene dat ik momenteel doe. Ik ben hier nog altijd graag en ik hoop dat ik het ook nog verdien om hier te zijn.”

De fans mochten ook vragen stellen aan de zevenvoudige wereldkampioen en een van de vragen was wat zijn goede en zijn slechte kanten zijn als mens.

“Laat ons zeggen dat mijn slechtste kwaliteit waarschijnlijk is dat ik het haat om te verliezen,” vertelt Hamilton. “Ik weet het niet. Ik heb zeker en vast slechte kanten net zoals iedereen. Ik ben erg slecht in communiceren, ik ben slecht in het contact houden met mensen. Ik heb een slecht geheugen.”

“Mijn beste kwaliteit? Ik denk dat ik heel goed met kinderen ben. Ik hou van kinderen en van het familieleven.”

Maar hoewel hij van het familieleven houdt voegt hij er meteen aan toe dat dat nog niet voor meteen is.

“Niet terwijl ik nog race. Ik heb mijn handen al vol aan Roscoe! Roscoe is zoals een zoon voor mij. Het is al moeilijk genoeg om op hem te letten, ik kan amper op mezelf letten,” grapt Hamilton.

“Ik weet het niet. Het hangt er van af in wat voor een wereld we op dat moment leven. Het zijn overal ter wereld moeilijke tijden.”

