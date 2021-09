Lommel/Pelt/Peer

Synthetische cannabis duikt nu ook op in Limburg. “Het is een puur chemisch product dat er enkel uitziet als cannabis, maar het effect is heviger en er zijn al tientallen doden door gevallen.” Een achtkoppige bende uit Noord-Limburg moest zich vrijdag in Hasselt verantwoorden voor de aanmaak van het goedje.