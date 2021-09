Voor het eerst beelden van kleine welpjes in wolvengrot

De beelden werden dit voorjaar geschoten in de Northwoods op de grens van Minnesota. In het filmpje debuteren vijf pups. Wetenschappers gingen er vanuit dat ze alle jongen telden. Tot enkele maanden later - dankzij beelden van de trailcams - bleek dat het er acht waren. Vermoedelijk zaten drie pups verstopt in een kleine gang die uitkwam op de ‘woonkamer’ van de roedel.

Beelden van zo’n kraamkamer zijn volgens de wetenschappers erg belangrijk om de overlevingskansen van de pups in te schatten en te weten hoeveel jongen de winter overleven.

Vijf welpen

Het tellen van het aantal welpen in een wolvenroedel verliep ook in Limburg niet even vlot. Heel lang werd verondersteld dat de eerste nest van Noëlla en Gust vier jongen telde, pas enkele maanden later bleek dat het er vijf waren. Intussen zijn twee van deze jongen verongelukt en is er eentje spoorloos. Dit jaar zijn er sowieso minstens 5 welpen geboren. Maar dat kunnen er dus ook nog altijd meer zijn.

