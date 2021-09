Laatste kans voor coronaprik op vrijdag 10 september

Wie nog niet gevaccineerd is, krijgt nog één kans op vrijdag 10 september. Geïnteresseerden kunnen tussen 16 en 17 uur terecht zonder afspraak in het vaccinatiecentrum in Sint-Truiden voor hun eerste prik.

Vrijdag 10 september is het laatste prikmoment voor wie nog niet is gevaccineerd. Een eerste dosis Pfizer wordt zonder afspraak toegediend tussen 16 en 17 uur. De tweede prik volgt dan op 29 september. Ook jongeren kunnen zich laten inenten. Maar wie tussen 12 en 15 jaar oud is, moet wel steeds begeleid worden door ouder(s) of voogd of een toestemmingsbrief meebrengen.

