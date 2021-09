Deceuninck - Quick-Step verlengt contract Florian Sénéchal: Fransman tekent tot 2023

Al sinds 2018 rijdt Sénéchal voor het team van Patrick Lefevere. “Zijn ontwikkeling is fantastisch. Naast zijn functie in de sprinttrein toonde hij ook zijn potentieel in kasseikoersen. Zo werd hij tweede in de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem en haalde hij de top tien in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

“Dit is het beste team voor mij”, reageerde de Fransman zelf. “Ik was nog heel jong toen ik al begon te dromen om ooit de kleuren van Quick-Step te mogen verdedigen. Ik ben heel ambitieus voor de komende twee jaar: ik wil nog beter worden en wil een grote eendagskoers winnen.”

Eind augustus won de sterke Fransman nog een rit in de Ronde van Spanje, nadat ploegmaat Fabio Jakobsen achterop was geraakt in een warrige sprint.